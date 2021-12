Bologna-Juve, i convocati: si rivede Mckennie, Chiellini resta a casa

Ecco la lista di tutti i convocati bianconeri per il match di domani contro il Bologna

Domani la Juve farà visita al Bologna, dove sarà obbligatorio fare 3 punti per tentare di restare ancora in corsa per quella che è la lotta Champions, con il quarto posto che sembra essere al momento molto distante dalla squadra allenata da Max Allegri. Ma ci sono anche le pesanti assenze di Dybala e Chiesa che, complicano e non poco le scelte dell'allenatore livornese.