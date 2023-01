Montemurro: “Col Sassuolo partita difficile, importante il ritorno di Gama”

Dopo le due convincenti vittorie in Coppa Italia, la Juventus Women è pronta a tornare in campo anche in campionato per il primo impegno del 2023. Domani le bianconere affronteranno il Sassuolo, tra le mura amiche di Vinovo. Alla vigilia del match, Joe Montemurro ha parlato a Juventus TV. Le sue parole sulle vittorie in coppa: "La cosa più importante è avere il gruppo tutto a disposizione. Il rientro di Sara Gama è importante. In Coppa Italia abbiamo ritrovato il ritmo, le ragazze erano contente di essere di nuovo insieme. Questo è importante per i nostri obiettivi".