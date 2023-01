Juventus Women, tutte le vittorie contro il Sassuolo: i dati

La Juventus Women domani sfiderà il Sassuolo in campionato. Il sito bianconero ha pubblicato tutte le statistiche delle precedenti gare. Ecco la nota: "Domenica 15 gennaio alle ore 14,390 si giocherà Juventus-Sassuolo. Una vera classica: 5 i precedenti in campionato a Vinovo, altrettante le vittorie per le ragazze bianconere. 18 NOVEMBRE 2017: 2-0 Traversa di Salvai, incrocio dei pali di Bonansea. L'inizio del primo Juventus-Sassuolo sembra la classica giornata stregata. Invece, poco prima della mezz'ora, un inserimento con i tempi giusti permette a Rosucci di portare in vantaggio le bianconere. Nella ripresa identico copione: ancora un legno di Bonansea e poi la rete del 2-0 finale siglata da Franssi.

1 DICEMBRE 2018: 4-0 Valentina Cernoia è una delle 4 goleador del secondo Juventus-Sassuolo. La sua è la rete del 2-0. Prima va a segno Girelli; successivamente Aluko e Glionna. Dettaglio non banale, succede tutto nella ripresa, dal minuto 57 al minuto 85: è una Signora travolgente. 25 GENNAIO 2020: 2-1 Fra tutte le sfide con il Sassuolo questa è quella più equilibrata, almeno sul punteggio. La Juve non fa fatica a sbloccarla, colpendo con Girelli al decimo minuto Nella ripresa, dopo l'ora di gioco, Pedersen dà sfogo alla sua felicità in seguito a un colpo di testa che determina il 2-0. Nel finale Sabatino accorcia le distanze, ma i 3 punti anche stavolta vengono ottenuti dalla Juventus.

8 NOVEMBRE 2020: 4-0 Corsi e ricorsi storici a distanza di poco tempo. Come due anni prima, Juventus-Sassuolo termina con un poker di reti a favore delle padrone di casa. Non solo: andamento in fotocopia con 4 marcatrici diverse come in passato – Sembrant, Caruso, Cernoia e Zamanian – e anche stavolta tutte scatenatesi nella ripresa. 7 MAGGIO 2022: 3-1 Un giorno Fanta5stic: la Juventus sconfigge il Sassuolo 3-1 e celebra la conquista del suo quinto tricolore. Bonansea e Girelli mettono in discesa la gara nel primo tempo. Nel secondo tempo Cambiaghi la riapre, ma il tiro di Boattin (nella foto) rimette il punteggio in totale sicurezza, fino al fischio finale che dà il via alla festa".