Montemurro: “La squadra sta bene, saranno importanti i dettagli”

In attesa di sapere cosa succederà nel derby maschile, domani la Juventus Women è attesa dall'impegno con la Sampdoria. Oggi il tecnico Joe Montemurro ha presentato la sfida ai canali ufficiali della Juventus: "La squadra sta abbastanza bene. Questa pausa per le nazionali è stata importante per noi. Tante ragazze hanno fatto una sola partita e l’hanno fatta in anticipo, così hanno recuperato abbastanza bene. L’unica che non parte è Pedersen. Abbiamo deciso di darle un po’ di tempo per recuperare bene dal piccolo problema all’adduttore. E poi Beerensteyn a cui mandiamo condoglianze per la madre. Siamo tutti qui per supportarla. Sicuramente rientrerà tra poco".