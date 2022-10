Giletti: “La Juve senza Marotta non ha più progettato, mancano i leader”

Massimo Giletti , giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, parlando dei problemi della Juventus , in difficoltà nell'ultimo periodo. I bianconeri, infatti, hanno dieci punti di ritardo dal Napoli capolista e sette dal quarto posto, obiettivo attuale della Vecchia Signora, ed in campo europeo Madama è praticamente fuori dalla Champions League , con la possibilità di accedere all'Europa League.

Ecco le parole di Giletti: "Da una squadra che non ha spirito e voglia di giocare? Impossibile. Mancano i Buffon, i Barzagli, i Chiellini. La Juve di oggi è composta da ragazzi viziati che pensano più al look, ai social e agli affari loro. Gli uomini veri risolvono i problemi parlandosi in faccia, ma questi... Non solo. Il crollo della Juve non parte da due mesi, è meno recente e riguarda la società. Sono anni che affrontiamo una discesa negli inferi.