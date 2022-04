Montemurro: “Non siamo già in finale, dobbiamo stare attenti”

Domani alle 12 la Juventus Women affronterà il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo il largo successo dell'andata per 6-1.

Domani sarà un Primo Maggio con molti impegni sul fronte bianconero. La Juventus maschile sarà impegnata all'Allianz Stadium contro il Venezia . L' Under 23 di Zauli se la vedrà con il Piacenza nel primo match dei playoff di Serie C, mentre la Juventus Women affronterà il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia . La squadra bianconera nella gara di andata ha ipotecato la finale vincendo 6-1 in casa delle rossonere. Il mister Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di JTV in vista della sfida di domani.

La situazione Covid: "Con la situazione mondiale non siamo gli unici che devono fare i conti con il Covid. Siamo pronti per una partita importantissima per arrivare in finale. Per noi queste partite ci servono per arrivare ai nostri obiettivi ed è importantissimo per mantenere i nostri livelli. Per combattere ai livelli massimi dobbiamo essere sempre al top, in ogni caso e in ogni situazione. Questa è una sfida importante per noi".