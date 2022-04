Zauli: “Non c’è divario, dobbiamo giocare al massimo”

Domani la Juventus Under 23 affronterà il Piacenza nella prima gara dei playoff di Serie C. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di JTV.

Domani la Juventus Under 23 si giocherà un appuntamento molto importante. Alle 17:30 allo stadio Moccagatta di Alessandria, la seconda squadra bianconera affronterà il Piacenzadi mister Scazzola, nel match valido per il primo turno dei playoff di Serie C. La squadra bianconera ha chiuso la stagione regolare all'ottavo posto, con 54 punti. Nella classifica finale l'Under 23 ha preceduto proprio la squadra emiliana, che ha chiuso al nono posto con 50 punti. Da domani si comincia con le sfide da dentro o fuori. La Juve però avrà due risultati su tre a sua disposizione, in virtù della miglior posizione in classifica. In stagione i due confronti hanno visto un pareggio al Garilli per 1-1 nella gara di andata e una straripante vittoria juventina per 4-0 al Moccagatta al ritorno. Un risultato che i bianconeri ripeterebbero volentieri domani.