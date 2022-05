Mercato Juve, domani incontro con l’entourage di Pogba

Nella giornata di domani sarà a Torino Rafaela Pimenta, "erede" di Mino Raiola. In programma c'è un colloquio con la dirigenza bianconera.

La Juventussta per concludere una stagione deludente. Lunedì sera ci sarà l'ultima in casa contro la Lazioe poi il campionato si chiuderà con l'impegno al Franchi contro la Fiorentina. Dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro l'Inter c'era bisogno di rialzare la testa perché è ormai troppo tempo che la squadra bianconera non compete per il bersaglio grosso. Ed ecco che la scossa potrebbe arrivare dal mercato, con una vera e propria bomba. Come riferito da Sky Sport, domani a Torino ci sarà un incontro tra la dirigenza della Juventus e Rafaela Pimenta per parlare di Pogba. L'avvocatessa brasiliana, per anni braccio destro di Mino Raiola, dopo la morte del grande procuratore ha preso le redini della società One, che cura gli interessi di tanti grandi giocatori, tra cui lo stesso centrocampista.