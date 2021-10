Montemurro: “La partenza che sognavamo”, e le ragazze…

Le parole del tecnico della Juventus Women dopo la vittoria contro il Servette in Champions League

Queste le parole del tecnico, visibilmente soddisfatto della prova: "Una grande serata di calcio, con un bel pubblico e un bello spettacolo in campo. È la partenza che sognavamo e in cui speravamo, è tutto merito delle ragazze, che hanno giocato un gran calcio. Siamo qui perché ce lo meritiamo, e vogliamo continuare a giocare con le squadre migliori del mondo: siamo orgogliosi di tutto questo, è importante per il Club. Rotazioni? Una parola che non mi piace, voglio dare minuti a tutti ma anche mettere in campo una squadra pronta per affrontare la gara e fare le cose giuste".