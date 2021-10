Bonucci fa ‘mea culpa’: “Mi dispiace e chiedo scusa. Torneremo piu forti che mai”

Il difensore bianconero ha postato un messaggio sul suo account Insatgram al termine del match contro la Spagna

Nella serata di ieri si è disputata la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna, con gli Azzurri che escono sconfitti per 1-2 dal prato di San Siro, interrompendo cosi una striscia di risultati utili consecutivi che durava da 37 partite. La gara si è messa in salita sin da subito per i Campioni d'Europa che, dopo pochi minuti si sono trovati ad inseguire la rete del vantaggio degli spagnoli siglata dal gioiellino Ferran Torres. Sempre sua la rete che segnerà il 2-0 per gli ospiti in chiusura di primo tempo, mandando ko gli Azzurri che però non mollano e provano a rientrare in partita a 7 dalla fine, quando uno scatenato Chiesa semina mezza difesa delle 'Furie Rosse' e serve a Pellegrini un cioccolatino solo da scartare a porta sguarnita.