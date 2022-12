Montemurro: “La crescita c’è e si vede dai risultati, è mancata la fortuna”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua dopo il pareggio con il Lione, che ha decretato l'eliminazione dalla UWCL.

redazionejuvenews

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha detto la sua dopo il pareggio con il Lione e l'eliminazione dalla UWCL. Ecco le sue parole: "A parte qualche minuto è stata una partita equilibrata questo vuol dire tanto. I campioni d'Europa cambiano modulo perché avevano paura di noi. Anche l'Arsenal è passato ad una difesa a 5 per tenere il risultato. Purtroppo però vanno avanti Arsenal e Lione e noi dobbiamo farlo il prossimo anno. Ho detto alle ragazze che avevamo già vinto questa partita perchè quando il Lione cambia il modulo per tenere un risultato per me vuol dire tanto. La crescita è li e si vede dai risultati. Poi ci sono stati tanti episodi durante le sei partite, con un po' di fortuna potevamo fare quel punticino per qualificarsi.

Il mio staff ha detto che era dentro. Succede tante volte in questo stadio. Alla fine abbiamo cercato il gol ma non ci siamo riusciti. I campioni d'Europa hanno fatto fatica in casa loro

Mi dispiace che non abbiamo vinto la prima partita contro il Lione all'Allianz. Sapevo dentro di me che quelli erano tre punti buttati via. Con tutte le difficoltà che abbiamo avuto e per questa squadra provo solo orgoglio per questa squadra. Ho visto una partita equilibrata e anche con l'Arsenal. Ci serve tenere questo livello per crescere. Provo grande orgoglio per questa squadra".