Calciomercato Juventus, voce folle: “Colpo clamoroso, può arrivare a zero”

La dirigenza della Juventus guarda al futuro con fiducia e soprattutto con l'ambizione di tornare a i vertici in Italia e in Europa. Il mercato sarà un fattore fondamentale per alimentare la crescita della squadra allenata da Allegri, alla quale a giugno andranno aggiunte diverse pedine, visti i probabili addii di Alex Sandro, Rabiot, Cuadrado e Kean, solo per citarne alcuni.