Montemurro: “Ci sono stati errori, il livello della Serie A è aumentata”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Ci siamo stancate ed è andata così. Abbiamo visto la gran forza del gruppo per tenere anche una situazione difficile. Non abbiamo trovato la nostra maturità nei punti chiave. Sono entrato negli spogliatoi dicendo che nei primi 10 minuti è importante. Comunque abbiamo poi trovato la forza per riandare, anche se poi è andata così. Ci sono stati errori individuali. Abbiamo detto più volte durante la settimana di non far arrivare la palla lì, secondo me anche nel primo gol abbiamo perso la palla in un punto brutto e nel terzo gol eravamo in controllo e l’abbiamo perso in ripartenza. Non sono solo errori individuali nell’uno contro uno ma anche azioni precedenti che potevamo evitare. Noi abbiamo parlato di questo, perché loro giocano".