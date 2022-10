Montemurro: “Abbiamo posto le basi per un percorso a lungo termine”

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV. Ecco le sue parole: "Ranking UEFA? Questa statistica è importante non tanto per la posizione quanto per la voglia di crescere insieme e con lo staff di creare le basi per un percorso a lungo termine. Le giocatrici hanno capito la loro importanza e anche quella del gruppo, che ogni seduta di allenamento è fondamentale".