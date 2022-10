Juventus Women, le più belle vittorie contro la Fiorentina

Il sito della Juventus ha pubblicato un approfondimento su tutte le vittorie contro la Fiorentina, in vista del match di domani.

redazionejuvenews

La JuventusWomen, nella prossima gara di campionato, se la vedrà con la Fiorentina, in un match dai dolci ricordi. Ecco tutti i successi delle bianconeri con le toscane, ricordati dal sito ufficiale bianconero: "Juventus-Fiorentina di domenica sarà il sesto appuntamento tra le due squadre. Sono 4 le vittorie in casa delle ragazze bianconere in un match che conserva una storia importante. LA PRIMA VOLTA Il primo Juventus-Fiorentina in Serie A si gioca la sera dell'8 dicembre 2017 al campo Ale & Ricky di Vinovo. Questa la formazione decisa da Rita Guarino: in porta Giuliani; in difesa Hyyrynen, Gama, Salvai e Boattin; a centrocampo Rosucci, Galli, Isaksen; tridente d'attacco composto da Bonansea, Franssi e Glionna.

MAGICA ROSUCCI La sfida è dominata da Martina Rosucci. Signora del centrocampo, è lei a decidere l'incontro con 2 gol. Il primo è un capolavoro, un destro da lontano che risulta imparabile. Il raddoppio arriva a 10 minuti dal termine per una vittoria che lei porta nel cuore più di ogni altra. IL GIORNO DELLA SVOLTA L'anno dopo Juventus-Fiorentina si gioca all'Allianz Stadium. Per la prima volta il calcio femminile vive una partita dentro un grande stadio che ospita 39.000 spettatori. É il giorno della Premiére, il 29 marzo 2019. Da allora nulla è più come prima, questa partita rappresenta un salto in avanti nella popolarità non solo delle Juventus Women, ma di tutto il movimento del quale loro sono la massima espressione.

UN GOL TRICOLORE A rendere speciale la giornata c'è anche la posta in palio: Juventus-Fiorentina è una gara che vale un bel pezzo di scudetto. Le viola si presentano a Torino con un punto di svantaggio. Il colpo di testa vincente di Pedersen determina l'allungo decisivo, regalando la giusta distanza per arrivare al traguardo a braccia alzate. OTTO MESI DOPO Trascorrono altri 8 mesi e Juventus-Fiorentina si rigioca nel girone d'andata del campionato successivo. Anche questa volta il risultato finale è di 1-0. L'autrice del gol è Cristiana Girelli, dopo appena 10 minuti. IL POKER Il quarto Juventus-Fiorentina è il più semplice di tutti quelli giocati. A Vinovo la Juve regola le avversarie con un poker di segnature, equamente divise tra i due tempi. Si va all'intervallo sul 2-0 grazie alle reti di Girelli e Alves nel primo quarto d'ora. Nella ripresa è irrefrenabile la felicità di Bonansea per il 3-0 ed è la stessa Barbara a suggerire alla Hurtig la via per il 4-0 conclusivo".