Montemurro: “Siamo in fase di preparazione, il livello si è alzato”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero, toccando diversi temi in vista della stagione in corso. Ecco le sue parole: "Sono state settimane ovviamente un po’ diverse per le situazioni delle rientranti dall’Europeo, tutte a livelli diversi. Siamo sempre in fase di preparazione ma la squadra sta bene. Sappiamo che quest’anno abbiamo una sfida diversa e lavoriamo come al solito con umiltà, rispetto e cerchiamo di fare il meglio possibile. Sfida? La crescita, non dobbiamo pensare di dover ripetere l’anno scorso. Sarà una sfida nuova, una sfida diversa, dobbiamo prenderla con rispetto, umiltà e voglia di imparare sempre, in ogni seduta e in ogni allenamento. Quest’anno abbiamo una rosa con tanta competizione e questo è l’unico modo per crescere a livelli giusti. È un’altra sfida, non possiamo usare la terminologia dell’anno scorso. Dobbiamo crescere con un’altra sfida".