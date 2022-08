Juventus Women, infortuni per Bonansea e Pedersen: il comunicato

Brutte notizie per la Juventus Women . Le bianconere, dopo la doppia vittoria in UWCL, devono fare i conti con un doppio infortunio abbastanza grave. Infatti Barbara Bonansea e Sofie Pedersen hanno subito degli infortuni muscolari, e lo stop per entrambe dovrebbe aggirarsi sui 40-50 giorni.

Le due calciatrici certamente salteranno la sfida d'esordio contro il Como, e il doppio big match contro Inter e Roma, provando a tornare per la gara contro il Sassuolo, prevista verso fine settembre. Un doppio colpo che non ci voleva per mister Montemurro, che, in vista dei primi fondamentali incontri della stagione, voleva puntare su due leader della squadra, considerando che anche Sara Gama e Salvai sono alle prese con i rispettivi infortuni, che stanno mettendo a dura prova la gestione della rosa per lo staff tecnico e medico della Vecchia Signora.