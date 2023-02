Montemurro: “Dobbiamo usare questi episodi per crescere”

Joe Montemurro , allenatore della Juventus Women , ha rilasciato delle dichiarazioni nel post-partita contro il Chievo . Ecco le sue parole: "Alle ragazze ho chiesto di controllare la partita, abbiamo lavorato su alcune cose ed è stata importante anche per mettere a posto la gara di sabato. Abbiamo visto le sue qualità, stiamo lavorando tanto perchè questa è la sua prima avventura all'estero. Abbiamo visto una ragazza matura, cresciuta, ha avuto un piccolo infortunio e non ha recuperato bene per il Milan, ma il modo in cui ha lavorato è stato molto professionale. Tecnicamente è molto forte, stiamo lavorando.

Siamo arrabbiati, non per gli episodi o la sconfitta ma più su noi stessi, forse abbiamo abbassato un po' la tensione.Non lo so, delle volte bisogna usare questi episodi per crescere e sapere che dobbiamo restare sempre sui nostri livelli. Sono fiducioso per questi 30 punti che ci sono ancora, poi gli scontri diretti... Per varie situazioni abbiamo perso punti, ma non è che qualcuno ci ha abbattuti. Siamo stati noi, fa parte della nostra crescita. Quest'anno le squadre fanno male quando sbagli, dobbiamo sbagliare meno".