Juventus Women-Chievo Verona: le statistiche della partita

La squadra di Joe Montemurro scende in campo a Vinovo per cercare l'accesso alle semifinali della Coppa Italia femminile

La Juventus Women scenderà in campo oggi alle 14:30 a Vinovo contro il Chievo Verona nella partita valvole per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia femminile . Le bianconere partiranno dal 3-0 dell'andata, e cercheranno subito di chiudere il discorso. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la sfida e le statistiche relative.

PERCORSO NETTO | Finora le Juventus Women hanno sconfitto il Chievo in tutti e cinque gli incontri casalinghi segnando 19 reti mentre le avversarie devono ancora segnare. TOP CRI | Cristiana Girelli ha segnato quattro gol nelle tre partite della Juve di Coppa Italia 2022-23, dato che la rende il capocannoniere del torneo in questa stagione.

IL FILOTTO DI LINDA | Con un gol contro il Milan in Serie A lo scorso fine settimana, da aggiungere a quello contro il Brescia, Linda Sembrant ha segnato sia in campionato che in coppa in ciascuna delle sue tre stagioni in bianconera.