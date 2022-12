Montemurro: “Abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, buona ripresa”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulla gara contro l'Arsenal in Uefa Women Champions League.

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Il primo tempo è stato lo specchio della partita abbiamo sbagliato troppo tecnicamente e loro sono molto forti in ripartenza. Nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e loro si sono difese e nel finale sono passate addirittura a 5. Fare questo in uno stadio come questo è stato importante, ma il risultato non è arrivato".

L'Arsenal è una squadra che sta bene e le sue ripartenze ci hanno messo in difficoltà. Noi abbiamo sbagliato a centrocampo dovevamo trovare spazio tra le linee. Sono state due partite decise da degli episodi. I nostri errori hanno determinato le partite".

Sulla Champions: "La prima cosa è che la Champions per noi è nuova ed è un'avventura di crescita. Dopo 18 mesi giochiamo alla pari contro una squadra come l'Arsenal va visto in prospettiva. Siamo venuti all'Emirates contro una squadra fortissima e ci siamo giocati la partita e non è una cosa da poco. Ci manca il cinismo. Siamo venuti qui e abbiamo messo in difficoltà l'Arsenal nel secondo tempo tanto da passare a 5 in difesa".