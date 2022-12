Caruso: “Arsenal? Da qui alla fine sono tutte partite importanti”

La calciatrice della Juventus Women ha parlato in vista della partita in programma contro l'Arsenal e valevole per la Women's Champions League

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso ieri gli allenamenti, con i bianconeri che sono tornati alla Continassa a ranghi ridotti per preparare la seconda parte della stagione. Per ora, agli ordini di Massimiliano Allegri, ci sono solo i giocatori italiani e quelli che non sono andati ai Mondiali, con gli altri che torneranno mano mano, soprattutto dopo Natale, per preparare la stagione che inizierà da gennaio.

Se la prima squadra è ancora a ranghi ridotti, la squadra delle JuventusWomen sta continuando il suo cammino, con le bianconere che questa sera scenderanno in campo contro l'Arsenal per la quarta giornata della fase a gironi della Women's Champions League. La calciatrice Arianna Caruso ha presentato in conferenza stampa la partita, parlando della sfida in programma in Inghilterra contro le biancorosse.

"Non solo questa sera è fondamentale, lo saranno tutte le tre gare da qui alla fine del girone. La vittoria contro l'Inter è stata importante, dovevamo vincere e l'abbiamo fatto, spero ci dia la scossa per tutte le sfide che ci aspettano in futuro. Emozioni? Ancora non ci credo, realizzerò domani. Dovermo avere coraggio e tanto, tanto cuore. Quest'anno il livello si è alzato in Serie A, questo ci aiuta a arrivare più pronte a queste sfide".