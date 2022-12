Arsenal-Juve Women, le statistiche verso il match di stasera

Stasera la squadra femminile di mister Montemurro affronterà l'Arsenal in trasferta. Ecco le statistiche pre match, fornite dal sito ufficiale della Juventus : "Le Juventus Women giocheranno la seconda trasferta della fase a gironi di Champions League di questa stagione mercoledì 7 dicembre, affrontando alle 21 l'Arsenal all'Emirates Stadium nella quarta giornata del Gruppo C.

La Juve torna a Londra per la seconda stagione consecutiva ma questa volta Joe Montemurro affronta, per la seconda volta in pochi giorni la squadra che ha allenato per quattro anni.