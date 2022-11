Montemurro: “Dobbiamo fare punti, il campionato è fondamentale”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulla prossima gara di campionato contro il Parma, match decisivo.

redazionejuvenews

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza. Ecco le sue parole sulla sfida di domani con il Parma: "Sarà una partita interessante, hanno cambiato allenatore poco prima della sosta. Non sappiamo bene cosa aspettarci, ci siamo preparati su ciò che facevano con la vecchia guida tecnica. Come ogni partita abbiamo raccolto informazioni sul loro gioco ma dipende tutto da noi. Dobbiamo essere bravi nello scegliere i momenti e i tempi. Si tratta di una partita difficile da preparare ma noi siamo abituati ormai.

Tante partite vanno preparate diversamente, con metodi nuovi come video e riunioni tecniche, piuttosto che il lavoro sul campo perché non sempre c'è tempo di svolgerlo. Ci stiamo riunendo dopo la pausa Nazionali, le ragazze arrivano da situazioni diverse. Gunnarsdottir? Sara sta bene. Si è allenata con il gruppo, sembra che lentamente stiamo recuperando tutte le giocatrici infortunate. Questo è stato uno dei punti a favore di questa pausa: abbiamo potuto valutare le condizioni di alcune ragazze e recuperarle. Sara è pronta per giocare ha solo bisogno di continuità.

Abbiamo bisogno di fare punti prima della pausa natalizia. Il campionato per noi è fondamentale. La Champions è bellissima ma il campionato per noi è determinante. Dobbiamo vincere le partite che ci serve per assicurare la nostra posizione in campionato. Giocheremo ogni partita al meglio delle nostre possibilità".