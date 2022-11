Juve Women, da Berti a Giai: il punto sulle giocatrici in prestito

Il report del club bianconero sulle giocatrici della Juve Women in prestito: dalla Serie A femminile fino alla Svizzera

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha aggiornato sulle prestazioni delle giocatrici della JuveWomen in prestito: "C’è la stagione delle Juventus Women, una lunga cavalcata fra competizioni nazionali e Champions League femminile. Ma c’è anche la stagione di dodici ragazze della Juventus, in questo momento in prestito in numerosi Club di Serie A e B, nonché di uno svizzero.

ALICE BERTI

Partiamo proprio dalla Svizzera. Al Servette milita Alice Berti, nata nel 2003, attaccante, autrice di un gol nella lega Svizzera, che proprio il Servette comanda con 8 vittorie in altrettante gare, davanti allo Zurigo avversario della Juve in Champions. Alice è stata in campo, ad agosto, anche nell’amichevole, che il Servette ha giocato con la Juve, terminata con uno spettacolare 4-4. Una curiosità: il suo è il primo prestito in assoluto all’estero di una giocatrice juventina.

CHIARA BECCARI E BEATRICE BERETTA

Torniamo in Italia: al Como, che milita in Serie A, giocano Chiara Beccari (classe 2004) e Beatrice Beretta (2003). La prima, attaccante, ha realizzato una rete in otto presenze in campionato (per lei la prima marcatura in A), e recentemente ha messo a segno una doppietta nella sfida dell’Italia Under 19 con l’Ungheria. La seconda, portiere, ha disputato finora 2 gare nella massima serie, proprio di recente. La Juve ha affrontato il Como ad agosto, battendolo con un sonoro 6-0, e ha in agenda la sfida con le comasche fra poco, il 26 novembre.

MELISSA BELLUCCI E ASIA BRAGONZI

Sempre in Serie A femminile, al Sassuolo, contro cui la Juve ha pareggiato 1-1 lo scorso settembre, militano Melissa Bellucci, che gioca a centrocampo, e Asia Bragonzi, entrambe nate nel 2001. Sette le presenze per Melissa, cinque per Asia, fra cui – per entrambe - proprio quella contro le ex compagne.

SARA CAIAZZO

La prossima avversaria delle Juventus Women, sabato 19, sarà il Parma, in cui milita la bianconera Sara Caiazzo. Sara, classe 2003, ha disputato 3 partite finora con la squadra emiliana. Vedremo se sarà in campo proprio contro le bianconere.

MARTINA TONIOLO

La classifica di Serie B femminile è guidata dalla Lazio, che comanda con 19 punti. Nelle fila delle biancazzurre milita la juventina Martina Toniolo. Nata nel 2001, Martina, ruolo terzino, lo scorso anno si è anche tolta la soddisfazione del primo gol in Serie A, contro un avversario di prestigio come il Milan. Serie A, che lei e la sua squadra stanno dunque lottando per raggiungere al più presto.

MICHELA GIORDANO, VALENTINA SOGGIU E MARGHERITA BRSCIC

Ci spostiamo sotto la Lanterna: sono ben tre, infatti, le juventine che giocano a Genova, due sponda blucerchiata e una genoana. Giordano (nata nel 2002) è doriana dal 2021 e finora ha disputato 21 presenze, mentre Valentina (classe 2003), che ha fatto tutta la trafila delle giovanili bianconere, si è trasferita nel capoluogo ligure lo scorso gennaio. Gioca invece nel Genoa Brscic, classe 2001: per lei in questo momento quindi, è tempo di cimentarsi nel campionato cadetto.

SARA VENTURA E ALICE GIAI

Da Genova a Verona, per due giocatrici che militano, anche in questo caso, nelle due squadre cittadine. Alice Giai (2003) è centrocampista dell’Hellas Verona, undicesima nel campionato di B, mentre Sara Ventura (2002), mezzala arrivata alla Juve dal Lione, è in forze, nello stesso campionato, nel Chievo (che è quinto)". (juventus.com)