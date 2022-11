Juve, il padre di Gatti loda il figlio: “Per Mbappè non è stato facile…”

Ludovico Gatti , padre di Federico, difensore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Indiscutibilmente un fascino importante, le emozioni sono sempre enormi. Nel momento in cui guardo le sue partite, che sia la Champions o qualche altra competizione, da quando lo seguo giocare a calcio vivo il tutto sempre con un tremore addosso incredibile.

Sono sentimenti che si sovrappongono e che mi fanno vibrare per tutti i novanta minuti, non sono capace di fermare questo tremito. Le provavo anche quando Federico era un giocatore del Pavarolo, Verbania, Pro Patria e il Frosinone, è tutto così pazzesco. Ed è capitato a me, sono grato di quel che mi è successo".