Montemurro: “Fiero delle ragazze, ci manca la freddezza sotto porta”

Joe Montemurro , allenatore della Juventus Women , ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta con la Roma in finale di Supercoppa italiana. Ecco le sue parole: "Si stanno candidando per lo Scudetto, sono primi in classifica, quelli sono i fatti. Io prendo tanto positivo, sono orgoglioso delle ragazze, della prestazione e fare quel livello di gioco è la cosa più importante dopo quel livello di lavoro. Sono fiero delle mie ragazze. Abbiamo avuto opportunità di vincere e abbiamo faticato ai calci di rigore".

Su Boattin: "Gli esterni sono importanti per la superiorità numerica a centrocampo. Tante volte vediamo Lisa come un trequartista che può creare le opportunità, poi ha questo calcio piazzato molto importante, è una giocatrice di livello internazionale e per me allenarla ogni giorno è una gioia immensa. Cosa manca? Di mettere la palla in rete, abbiamo avuto tante opportunità, creato, anche con la palla abbiamo trovato spazi. Abbiamo sbagliato un po' nel primo tempo ma dopo abbiamo avuto tante opportunità. Le finale vanno così, le porti fino in fondo, vai ai rigori e va come va. Sono molto orgoglioso di essere l'allenatore di queste ragazze".