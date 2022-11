Montemurro: “Juventus e Roma fanno spettacolo in Italia, match decisivo”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Non posso dirti ora i segreti, te li dico dopo la partita. Sono una squadra importante con un grande allenatore, hanno fatto una bella campagna acquisti e hanno una rosa forte. Noi domani dobbiamo fare il nostro gioco, vedremo alle 16 come sarà andata. Le assenze? Le assenze pesano, ma la squadra sta bene. Abbiamo una rosa importante e io ho fiducia in tutte. La possibilità di lavorare in una settimana normale è stata importante anche per freschezza".