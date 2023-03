Montemurro: “La squadra è pronta, è importante fare bel gioco”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle prossime sfide di campionato, parlando anche del gioco.

redazionejuvenews

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha detto la sua sul canale Twitch dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Il gruppo si è allenato bene, la squadra è pronta per una sfida importante, domani. Sappiamo che il Milan ha fatto sei punti con noi, qualcosa per noi piuttosto raro, ma siamo pronti, mentalmente e fisicamente. Rispetto all’ultima partita dobbiamo stare più vicini e più alti nella fase difensiva, per essere pronti con coraggio ad attaccare. La Roma ha meritato il primo posto, ha fatto più punti, è semplice. Però abbiamo vinto noi gli scontri diretti; c’è un gap in classifica che va considerato, per questo motivo sono favorite, ma non è finita, c’è ancora tanto da giocare, e sono tutte partite difficili.

Questa Poule è qualcosa di nuovo, è un Playoff particolare, in cui si scontrano tutte le squadre principali. L’aspetto mentale sarà decisivo, perché è tutto un altro approccio rispetto alla prima parte del campionato. Capisco molto bene la decisione della Federazione, perché in questo modo si vede giocare in partite al top le squadre più forti, ed è un bello spot per il calcio femminile. L’Inter è molto forte, la Fiorentina è ben organizzata, il Milan ci ha battuti, la Roma è capolista: sono tutte squadre impegnative da affrontare.

Per me è importante fare un bel gioco, spettacolare bello da vedere. Poi dobbiamo crederci, avere il concetto di “belief”: siamo la Juve, dobbiamo portare in alto questo nome con umiltà e con il livello del gioco. Abbiamo giocatrici che hanno fatto cose molto importanti nella loro carriera, e anche per loro questo percorso è una grande novità, eccitante. Tutti devono sapere che da adesso ogni singola situazione sarà importante, e ce lo ripeteremo di continuo, per 8 settimane".