Juve Women | Braghin: “Difendiamo il secondo posto, lo scudetto…”

La Juventus Women prosegue la propria avventura in campionato, con l'obiettivo di conquistare un posto nella prossima Champions League. Le ragazze allenate da Joe Montemurro occupano il secondo posto in classifica, seconde solo alla Roma. La distanza dalla vetta è di 8 punti. A fare il quadro sulle ambizioni della squadra è intervenuto Stefano Braghin . Queste le parole del DG della Juve femminile, rilasciate a Tuttosport.

"Dobbiamo assolutamente difendere la posizione in Champions che è cruciale per il futuro del nostro progetto, visto che la Uefa rappresenta una delle nostre massime fonti di ricavo. Oggi siamo molto più vicini a Fiorentina, Inter e Milan che non alla Roma, che attualmente è una delle squadre più forti d'Europa e noi siamo stati gli unici a batterle per due volte.