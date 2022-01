Montemurro: “Dalla Fiorentina non sappiamo cosa aspettarci. Rosucci una bandiera”

Il tecnico della Juventus Women ha parlato della partita che vedrà scenderà in campo la Juventus Women contro la Fiorentina a Vinovo per la prima casalinga del nuovo anno

Mentre la Juventus s arà impegnata domani sera a San Siro contro il Milan nella quarta giornata dal campionato di Serie A, la Juventus Women scenderà oggi in campo contro la Fiorentina , nella prima gara casalinga di campionato nel 2022: alle 14:30 a Vinovo le bianconere riprenderanno il loro cammino in campionato. con il tecnico Joe Montemurro che ha presentato la partita ai microfoni di Juventus TV.

“Affrontiamo una squadra che si è rinforzata in modo importante. Tra le due formazioni c’è rivalità, loro vorranno dimostrare che il risultato della scorsa settimana non rispecchia il loro valore. È una partita difficile, non sappiamo bene cosa aspettarci. Dobbiamo concentrarci sui nostri principi ed essere preparati. Senza palla dobbiamo essere uniti e corti nelle distanze, loro hanno qualità a centrocampo e in attacco, sarà importante giocare bene senza palla”.