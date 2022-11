Montemurro: “Ho cercato sempre un calcio moderno, Juve gruppo unito”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulla stagione delle bianconere, parlando anche del campionato.

redazionejuvenews

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn Talks. Ecco le sue parole, sintetizzate da Tuttojuve.com: "I risultati sono importanti, ma bisogna creare un ambiente nel quale le ragazze vengono qui con il sorriso per imparare. Il gioco deve avere valore. Se alla domenica applichiamo quello fatto in allenamento, sono contento. Le ragazze vanno fuori a mangiare, ma non mi invitano mai. Ci sta, lo comprendo. E' un gruppo molto unito, oggi è il compleanno di Roberta Aprile ed erano lì a cantare".

Sul campionato: "E' diverso, si vede dalle partite e dalle squadre. Il professionismo ci dà una grande base. Parlo anche di sostenibilità: facciamo le cose giuste nel settore giovanili, portiamo le squadre a giocare negli stadi. Anche il lavoro dei media è importante. Abbiamo le basi per lanciare un campionato importante. Ogni partita è difficile: per noi è più difficile perché dobbiamo gestire anche le gare di Champions. La crescita si vede subito, si vedono delle partite importanti e interessanti. Con il Como sarà una partita difficile, l'importante è la crescita in campo".

Sull'idea di gioco: "Dal primo minuto che sono entrato a Vinovo, ho sempre parlato di fare un calcio moderno. L'ho fatto con una maniera umile in modo che tutte fossero coinvolte. Lo dico con una parola: altruista. E' importante fare qualcosa per un altro senza voler nulla indietro. Questo è un gruppo fantastico, tutti sono coinvolti. Durante un campionato ci sono cose che non vanno bene, ma è normale. Abbiamo sempre cercato di giocare bene, ma quando le cose non vanno, è una cosa nuova per queste ragazze".