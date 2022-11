Women, la Juve la ribalta nel recupero: a Parma è 1-2

Pomeriggio di emozioni per le Women, che hanno rimontato il Parma allo scadere. Il report pubblicato dal sito della Juventus: "La Juve inizia mantenendo il pallino del gioco, costruendo azioni e mettendo pressione alla difesa parmense. Al settimo minuto è Girelli a tentare di capitalizzare un bel cross di Caruso, ma la palla è alta sulla traversa; il Parma comunque c'è, e lo conferma l'azione che al decimo manda alla conclusione Banusic, fuori non di molto. Adesso la partita è aperta e c'è la sensazione che il gol possa arrivare da ambo le parti: se Girelli lo sfiora solamente, al sedicesimo, calciando fuori di poco una bella punizione, Martinovic lo trova, tre minuti dopo, capitalizzando come meglio non potrebbe un cross col contagiri di Farrelly.