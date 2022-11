Juve, Pedullà sgancia il siluro: “C’è già l’accordo” / News

Il Mondiale in Qatar è iniziato da pochi giorni e i tifosi italiani lo stanno guardando distrattamente, più attratti dalle voci di mercato che riguardano la propria squadra. Forse i supporter juventini hanno qualche motivo in più per seguire la rassegna iridata, visto che sono ben 11 i calciatori bianconeri impegnati in campo. Ma sicuramente la fantasia del pubblico della Juventus è proiettata più in là, alla finestra di gennaio, dove si spera che vengano compiuti investimenti importanti sul mercato per dare l'assalto allo scudetto. Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha rivelato di un accordo che la Vecchia Signora avrebbe già in tasca per uno dei calciatori più ambiti degli ultimi anni<<<