Montemurro: “Dobbiamo proporre il nostro gioco, contento del mercato”

Joe Montemurro , allenatore della Juventus Women, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole: "L'approccio che dovremo avere contro l'Ozkhetpes dovrà essere un approccio umile e dovremo imporre il nostro gioco come abbiamo provato a fare in queste prime amichevoli stagionali. Abbiamo lavorato sull’obiettivo di fare il nostro gioco, lavorando sui nostri principi e sulla crescita del calcio propositivo.

La squadra, nel complesso, sta bene. Chiaramente c'è un po' di affaticamento per via della preparazione intensa che abbiamo svolto, ma lo sapevamo. Ciò che non manca è l'entusiasmo e la voglia di iniziare questa stagione. C'è grande euforia all'interno del gruppo e questo è fondamentale per noi".