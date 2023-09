Juve Women, Braghin: “Montemurro ci ha dato idee nuove e internazionali”

L'arrivo di Joe Montemurro era volto a cercare di alzare il ranking internazionale della nostra società: siamo passati dal 33esimo al nono posto. Il merito è di tutti dal condottiero a qualsiasi altro collaboratore di Vinovo se abbiamo raggiunto questo obiettivo. Vogliamo mantenerlo e migliorarlo. Questo annuncio non a caso arriva prima della trasferta di Champions. Spesso le scelte sono legate ai risultati, invece io penso non debbano vivere nel quotidiano ma nella totalità del progetto. Qualsiasi cosa accada a Francoforte non ci farà cambiare idea, credo che questa sia la forza del progetto. Giocheremo un mini tournament molto complesso e potrebbe sfociare in una finale. Dopo il Lione è la squadra che ha vinto più UWCL, sono sempre quattro anche se non recentissime. Sicuramente è l'espressione di uno dei migliori campionati del mondo. Joe ci ha dato tantissimo, una visione diversa di affrontare e gestire le partite, idee nuove e internazionali. Un matrimonio che funziona bene quindi non c'è motivo di non andare avanti".