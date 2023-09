Montemurro: “Ottima partita, ho voluto risparmiare Bonansea”

Joe Montemurro, allenatore della JuveWomen, ha detto la sua in conferenza dopo la vittoria in UWCL. Ecco le sue parole: "Queste partita fanno vedere tante cose, soprattutto la concentrazioni, però siamo stati attenti sulle piccole cose. Oggi abbiamo visto un bel calcio e potevamo fare anche più gol. Una partita importante anche per la nostra crescita. Palis era il nostro punto di riferimento davanti alla difesa e si è abbassata per prendere la palla. Nel primo tempo ha giocato troppo in sicurezza, nel secondo invece ha verticalizzato come sa fare lei. Cascarino è il difensore che abbiamo cercato, grazie a lei siamo sempre in anticipo. Per tutte e due missione compiuta e adesso ci riposiamo per sabato.