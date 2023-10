Montemurro: “La squadra sta molto bene, ma non possiamo sbagliare”

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole: "Nel calcio moderno non c'è nessuno che escluso dal far parte del gruppo, quando non abbiamo la palla dobbiamo tutti difendere, anche quando non sei lì vicino all'azione, puoi anche chiudere gli spazi se loro riprendono la palla, ora sono diventate una cosa più comune nella squadra, e tutti devono avere anche la mentalità, se non sei proprio lì sull'azione, di difendere la palla, di stare pronti, vicini. Adesso questa mentalità fa parte del calcio moderno, tutti sono coinvolti in tutte le fasi di gioco.