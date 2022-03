Montemurro: “Contro la Roma sarà uno show per il calcio femminile in Italia”

Il tecnico della Juventus Women hs parlato per presentare la partita in programma questo pomeriggio tra la sua squadra e la Roma, scontro diretto in campionato

Il tecnico della JuventusWomen Joe Montemurro ha parlato in conferenza stampa per presentare la paratia in programma contro la Roma questo pomeriggio alle 14:30.

"È stata una settimana diversa dal punto di vista del risultato. Ho solamente confermato cos'hanno fatto in questi anni e perdere non è la normalità, ma lo dobbiamo accettare. Ho visto subito una risposte delle ragazze in campo sia dal punto di vista dell'atteggiamento che dal modo di andare avanti. Ho visto un gruppo che si è unito. Lo vedo negli occhi che sono pronte per la partita di oggi. che è molto importante ai fini del proseguo della stagione e del mantenimentod del primo posto. Fisicamente stiamo tutte bene. Ogni tanto ci sono dei cali mentali per il tanto lavoro che abbiamo fatto, ma è stata una settimana di riflessione che ci mancava per andare avanti in questo percorso. Domani con la Roma mancherà Hurtig perché ha avuto un piccolo infortunio al piede contro l'Empoli".

Montemurro presenta poi la squadra giallorossa, avversaria di domani nella partita di Vinovo: "La Roma ha fatto un bel percorso e faccio i complimenti per questo. Rispetto all'andata è un'altra partita nel nostro percorso di crescita. Dobbiamo prenderla come una partita che era già prevista all'inizio dell'anno. Mi auguro una bella partita e secondo me sarà un piccolo show per il calcio femminile in Italia".

Poi il tecnico ha analizzato la scorsa partita e quello che non ha funzionato in campo: "Ho detto sin dall'inizio che bisogna avere l'atteggiamento giusto nei diversi momenti della partita. Abbiamo un po' perso la capacità di leggere le situazioni come gruppo e di reagire. Questa è l'unica cosa che ci è mancata in queste settimane. Sappiamo la situazione cosa dobbiamo fare. In queste situazioni ci sono già passato e possiamo solo fare il meglio. Le ragazze sono pronte a fare il meglio"