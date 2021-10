Dybala torna a correre, la Joya punta al Roma

La Joya sta recuperando dall'infortunio che lo tiene fermo dalla partita contro la Sampdoria

La Juventus si è ritrovata ieri alla Continassa dopo i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri ai suoi giocatori, dopo la vittoria nel derby : con quella della stracittadina, i bianconeri hanno inanellato tre vittorie consecutive in campionato , contro Spezia, Sampdoria e appunto Torino, che hanno spinto la squadra bianconera nelle zone alte della classifica. Obiettivo di Allegri e dei suoi uomini è quello di entrare nelle prime quattro entro la fine di novembre, per poi cercare di continuare a rosicchiare punti al Napoli capolista, che per adesso è a punteggio pieno in testa alla classifica. Un lungo lavoro quello che aspetta il tecnico toscano, che sta sfruttando questi giorni per concentrarsi sulla preparazione e il recupero degli infortunati.

Alla Continassa infatti, con ben 16 giocatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali, sono rimasti in pochi, e Massimiliano Allegri si sta concentrando sui recuperi di alcune pedine fondamentali per la squadra: se per il recupero di Alvaro Morata ci vorrà ancora un po' di tempo, procedono a gonfie vele quelli di Dybala, Arthur e KaioJorge. Se il giovane brasiliano è recuperato e deve solo mettere minuti nelle gambe, per il centrocampista Allegri e il suo staff stanno lavorando in modo specifico per rimetterlo nel più breve tempo possibile in condizione. Discorso diverso quello per Paulo Dybala: la Joya sta recuperando velocemente e ieri ha corso anche con i compagni, cosa che fa ben sperare in vista della partita contro la Roma.