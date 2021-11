Montemurro: “Squadra ok, partite di Serie A sempre difficili”

Le bianconere oggi in campo contro la Lazio per la partita valevole per il campionato femminile

redazionejuvenews

La Juventus Women è reduce dal pareggio contro il Wolfsburg in Champions League, e prima della partita di ritorno della prossima settimana, è attesa dal campionato. Le bianconere giocheranno la nona partita di campionato contro la Lazio, per continuare la loro cavalcata in testa alla classifica. Fino a qui le ragazze di Joe Montemurro hanno infatti fatto percorso netto, vincendo tutte e otto le partite disputate con diciassette gol fatti e solamente due subiti. Le ragazze devono continuare la loro corsa in testa alla classifica, e ricominceranno da Vinovo, dove alle 13 ci sarà il calcio d'inizio della gara.

Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha presentato la partita intervistato dai microfoni di Juventus TV: “La squadra sta abbastanza bene, l’unica giocatrice out è Cernoia che ha avuto un po’ di influenza e abbiamo deciso di tenerla a casa. Contro la Lazio sarà una sfida delicatissima, l’occhio sarà rivolto anche sulla Champions, ma le partite di Serie A sono sempre difficili e dobbiamo essere concentrati perché ci sono in palio tre punti importanti. La stagione di Peyraud-Magnin fin qui è contraddistinta dal suo carattere molto positivo. È sempre contenta e si è inserita benissimo dal punto di vista caratteriale. In porta è anche bravissima con i piedi e brava ad iniziare il gioco, è tra le più forti al mondo con il pallone tra i piedi. E poi dà anche grande sicurezza tra i pali. Domani sarà importante anche la presenza dei tifosi, che per noi sono molto importanti".

Queste le convocate del tecnico, con la sola Cernoia assente perchè alle prese con un attacco influenzale. Oltre a lei manano anche le lungodegenti Sembrant e Caiazzo, con Montemurro che per la partita avrà bisogno di tutte per centellinare e dosare le energie in vista della partita di ritorno contro il Wolbsburg.