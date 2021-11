Mercato Juve / Niente Vlahovic? Attenzione: già pronto il piano B!

La Juventus ha ancora gravi ed evidenti problemi, soprattutto a livello di gioco. La squadra di Massimiliano Allegri ha enormi difficoltà nel costruire la manovra e nel finalizzarla. Sono soltanto 16 i gol segnati dall'attacco bianconero in questo inizio di stagione, che confrontati con i 29 dell'Inter fanno capire gli evidenti limiti in fase offensiva della Juve.

Se Dybala e Chiesa sono riusciti a dare il loro contributo alla squadra, non si può dire altrettanto di Morata, che sta attraversando un periodo particolarmente complicato. I bianconeri avrebbero bisogno di un bomber d'area di rigore, che sia in grado di garantire una certa quantità di gol. Cosa che lo spagnolo non sembra in grado di fare.