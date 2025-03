Milan-Juve Women 2-2, Canzi: “Non siamo stati la squadra che possiamo essere”

Le parole dell'allenatore della Juve Women Canzi al termine della sfida della Poule Scudetto contro il Milan

Niente da fare per la Juve Women, che ha pareggiato 2-2 contro il Milan nella Poule Scudetto. Al termine della partita l’allenatore bianconero Massimiliano Canzi ha detto: “Oggi non mi è piaciuto il primo tempo, siamo andati piano, non siamo stati la Juventus che possiamo essere, che sappiamo essere, tant’è che nella ripresa è cambiato completamente l’atteggiamento. Mi porto a casa il risultato, che va bene, anche se sarebbe stato più bello avere due punti in più, comunque c’è una partita in meno da giocare. Brighton? Ottima partita, con tanta quantità e qualità. Il Milan è giovane, sta crescendo, e ha giocato una gara completamente diversa dall’ultima: oggi è stata una sfida più bella da vedere, per certi aspetti più “vera”. Cantore? Quando “strappa” come oggi è fortissima, deve farlo più spesso”.

Juve Women, le parole di Beccari

Chiara Beccari ha poi aggiunto: "Aspettavo il gol da tanto, è stato un periodo un po' difficile per me, tornare al gol è importante anche per la fiducia, quindi sono contenta. Spero che mi dia la spinta per finire al meglio la stagione".