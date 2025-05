Mercato Juve, Lucca nel mirino: Giuntoli prepara una contropartita

La Juve punta Lucca e Giuntoli prepara una contropartita per convincere l'Udinese: le ultime novità sul mercato bianconero

Classe 2000, 13 gol in stagione tra Serie A e Coppa Italia e 201 cm di forza e fiuto per il gol: il bigliettino da visita di Lorenzo Lucca è di quelli importanti. L’attaccante dell’Udinese in questa stagione ha lasciato il segno, smuovendo anche l’interesse della Juve. Il club bianconero è infatti alla ricerca di un nuovo attaccante e ciclicamente il suo nome torna a essere accostato a quello della Vecchia Signora. Domenica alle 20:45 la squadra di Tudor sfiderà proprio quella di Runjaic ma gli scout della Juve non avranno la possibilità di vederlo dal vivo perchè Lucca sarà squalificato. Poco male: il profilo piace e non c’è bisogno di visionarlo ancora.

Juve-Lucca, le ultime novità di mercato

Con Kolo Muani che tornerà a Parigi e Vlahovic sempre più vicino all’addio, la Juve si prepara a cercare un nuovo attaccante e Lucca ha tutte le caratteristiche che servono. È giovane, italiano, conosce il campionato e soprattutto ha un costo contenuto. L’Udinese lo valuta infatti circa 30 milioni di euro ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli spera di riuscire a strappare un piccolo sconto magari grazie all’inserimento di una contropartita. Chi? Per il momento il nome preferito è quello di Rouhi ma ci sarà tempo per trattare. Buone notizie anche dal punto di vista dell’ingaggio, decisamente più basso di quello di Vlahovic e quindi più in linea con la nuova politica economica del club. Nel frattempo arriva un nuovo annuncio da brividi: Conte in bianconero <<<