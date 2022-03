Hurtig: “Felice del rinnovo, vogliamo competere con le migliori”

La calciatrice bianconera ha rinnovato il suo contratto con la Juventus Women fino al 2024 prolungando così la sua permanenza a Torino nella squadra di Montemurro

redazionejuvenews

La JuventusWomen di Joe Montemurro continua la sua grande stagione: prima in campionato, con la ragazze che cercheranno di ottenere anche quest'anno la vittoria, la squadra è approdata ai quarti di finale di Women'sChampionsLeague, dove ha vinto la prima partita contro il Lione per 2-1. Attese dalla sfida di ritorno, le bianconere possono gioire per un altro motivo: la calciatrice Lina Hurtig ha infatti rinnovato il suo contratto fino al 2024, e queste sono le sue parole dopo la firma,a.

"Ovviamente sono molto felice del rinnovo e anche la mia famiglia lo è. Sono molto felice del rinnovo e sono impaziente di vestire questa maglia per i prossimi due anni. È un grande club che ha grandi ambizioni, steremo a vedere. In questi due anni mi sono trovata molto bene, è bello poter continuare a giocare per la Juventus. Sono successe molte cose da quanto sono arrivata, basti pensare a quello che abbiamo fatto a livello europeo e le partite che abbiamo giocato contro le nostre avversarie. È esattamente dove vogliamo essere: vogliamo competere con le migliori. E' una stagione entusiasmante, siamo in testa al campionato e il nostro obiettivo è vincerlo. In Champions League vogliamo vedere dove possiamo arrivare giocando contro le migliori e non vedo l'ora di poterlo fare".

"All’indomani di una serata indimenticabile, con la splendida vittoria sul Lione all’Allianz Stadium, in casa Juventus Women arriva un’altra bellissima notizia: Lina Hurtig rinnova fino al 2024. Approdata in bianconero nel 2020, Lina dal suo arrivo ha messo a segno 19 gol con la nostra maglia, segnando, a proposito di notti europee all’Allianz Stadium, il primo gol in UWCL della storia delle Juventus Women nella nostra casa. E vincendo, fin qui, uno scudetto e due Supercoppe.

Il primo approccio con il mondo Juve è stato estremamente positivo e gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, in questi mesi ha proseguito la sua crescita, continuando a esplorare il suo talento. Senza porsi limiti e verso nuovi traguardi. Congratulazioni, Lina!" (Juventus.com)