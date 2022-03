Collovati: “La partita è capitata nel momento peggiore del calcio italiano”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato della bruciante eliminazione dell'Italia contro la Macedonia del Nord.

Fulvio Collovati, ex calciatore di Milan e Inter, nonché campione del Mondo 1982, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole sui problemi del calcio italiano: "Bisogna fissare un limite agli stranieri. E i club non possono pagare meno tasse per chi arriva da altri campionati. Questa partita è capitata nel periodo peggiore del calcio italiano, alcuni giocatori erano fuori forma, in sette-otto erano fermi, inutile fare i nomi. Sono due cose che farei subito. I club pagano il 60% di tasse e con gli stranieri vengono agevolati. E poi in Inghilterra non hanno problemi a lanciare i diciottenni, in Spagna guardiamo al Barcellona che ha Pedri e Gavi, noi abbiamo il timore. Diamo un limite, qualcosa bisogna fare".