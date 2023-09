Kirgizbayeva: “La Juventus è superiore a noi, ma vogliamo vincere”

Begaim Kirgizbayeva , allenatrice dell' Okzhetpes , ha detto la sua a Tuttojuve.com sulle bianconere. Ecco le sue parole: "Siamo molto contenti di poter giocare nuovamente in Champions League, soprattutto perché affronteremo un avversario di grande livello come la Juventus .

C'è una certa emozione tra le ragazze, ci sono tante giovani e per molte di loro sarà la prima volta in questa manifestazione. C'è un po' di preoccupazione ma è normale, nonostante tutto siamo arrivati a Francoforte di buon umore e non vediamo l'ora che arrivi la partita.

Juve? Se parliamo di valore della rosa e della squadra, la Juventus è superiore a noi. Le aspettative è che saranno loro ad imporre il gioco, credo cominceranno ad attaccarci subito e a spingere alla ricerca del gol. Il compito della nostra squadra sarà quello giocare in modo molto organizzato, compatto, aspettare pazientemente i giusti momenti della partita e provare a sfruttare in velocità le ripartenze. Nella nostra squadra ci sono delle giocatrici in possesso di una buona tecnica, brave a chiudere i passaggi e dotate di un tiro dalla distanza in grado di indirizzare la partita".