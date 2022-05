Juve Women, le dichiarazioni delle calciatrici bianconere dopo la vittoria

Alcune calciatrici della Juventus Women hanno commentato il trionfo in Coppa Italia contro la Roma femminile.

La Juventus Women ha battuto la Roma nella finale di Coppa Italia, conquistando così il terzo trofeo stagionale dopo lo Scudetto e la Supercoppa. Alcune calciatrici della Vecchia Signora hanno rilasciato delle dichiarazioni a margine del successo. Ecco le parole di Valentina Cernoia: "Una liberazione: abbiamo vinto il campionato e adesso questo trofeo, volevamo la tripletta, vincere è liberatorio. Il percorso in Champions League ci ha dato consapevolezza, siamo cresciute moltissimo, acquisendo fiducia fin da inizio stagione. Oggi la Roma ci ha messo in difficoltà, ma volevamo la vittoria. Siamo un gruppo in cui ognuna mette il suo tassello, il suo mattoncino, e c’è un’amalgama che esce fuori soprattutto nei momenti difficili. Il segreto è volerci bene, e si vede".

Anche Agnese Bonfantini e Sara Gama hanno commentato la vittoria: "Quando affrontavo la Juve sapevo che era una squadra che non mollava mai, e oggi è uscito fuori ancora una volta. Un orgoglio avere vinto questa Coppa, avere contribuito quando sono entrata e in generale. Siamo una famiglia in cui tutte danno tutto". "Una gioia pura: si arriva stanchi alla fine di una stagione così lungo; la Roma è stata pericolosa, ma l’ha sbloccata su rigore per poi giocare sulle ripartenze. Col nostro pareggio siamo poi state brave a chiuderla; la fame che abbiamo è lo spirito dei nostri colori, cerchiamo di incarnarlo al meglio, quando andiamo in campo vogliamo prenderci tutto; non ci rilassiamo mai, questo è il risultato…"

Infine, la gioia di Barbara Bonansea: "Questa vittoria ha un grande valore, l’aspettavamo, volevamo fare qualcosa che non avevamo ancora fatto, cioè vincere 3 trofei su 3, che è una cosa che resta nel cuore. Il caldo non ha aiutato ma siamo felici di averla rimontata: conta crederci, ma anche avere tutte le giocatrici che fanno la differenza, per esempio Bonfantini che ha cambiato la partita. Comunque, noi non molliamo mai e siamo una grande famiglia, sono felicissima anche per Sara, il nostro Capitano. Io guardo sempre avanti, ma se mi volto indietro vedo che abbiamo fatto grandi cose".