Montemurro: “6,5 alla squadra, vogliamo raggiungere il Lione”

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha analizzato la finale di Coppa Italia, parlando anche del Lione.

redazionejuvenews

Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Do un 6,5 alla squadra, abbiamo sbagliato tanto soprattutto nel primo tempo e non voglio usare la stanchezza come scusa. Forse la bravura della Roma nel chiuderci ha contribuito. Nella ripresa abbiamo creato di più, ma sappiamo che le finali nessuno si ricorda la prestazione, ma il risultato. Quando si fanno tante gare è fondamentale capire chi è in forma e chi no. Devo fare i complimenti alla Roma per la sua gara, ma questa squadra non molla, cerca di stare unita e cercare continuità e per me è facile leggere le partite e i cambi da fare".

Sulla gara: "Bisogna saper leggere i momenti, nel primo tempo abbiamo concesso tantissimo e da lì abbiamo cercato di fare il nostro gioco anche quando non riusciremo a farlo. E lì si trova un pizzico di confidenza per trovare le soluzioni giuste. Siamo rimaste in partita e abbiamo poi trovato di conseguenza le reti. Nella pianificazione di tante partite, questa è la 43^, e per questo motivo non abbiamo sempre dominato, ma abbiamo creato le basi per capire che quando si è in difficoltà bisogna giocare in un altro modo. Siamo maturate perché non sono più 20 gare ma il doppio e dobbiamo essere più maturi perché non si può sempre dominare".

Sui titoli e il Lione: "La situazione è che tutti si seguono, il livello si è alzato, ma abbiamo trovato un livello in cui sappiamo come reagire nelle varie situazioni. Vogliamo alzare il ritmo anche nei dettagli. E andare ancora oltre. Mi aspettavo questa domanda. Dobbiamo vedere Il calcio femminile è in una situazione di crescita e spero che con il professionismo si possano ottenere i dettagli per arrivare a questi livelli. Abbiamo fatto i conti, abbiamo perso di un gol e per noi è fondamentale fare restare a questi livelli".