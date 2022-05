Juventus Women, successo contro la Roma e Coppa Italia conquistata

La Juventus Women, battendo la Roma, mette in bacheca la Coppa Italia, terzo trofeo stagionale dopo Scudetto e Supercoppa.

Match non facile per le bianconere, fin dall'inizio: la Roma infatti approccia con aggressività, e dopo una prima fase di studio Senturini si presenta a tu per tu con il portiere bianconero, che la ferma. Due minuti dopo ancora le giallorosse, con Lazaro che viene trovata dall'imbucata di Andressa e conclude, per fortuna senza esito. Purtroppo per le bianconere si tratta di una sorta di prova generale, perché al minuto 21 Lundorf commette fallo in area su Haavi, e dal dischetto Andressa non sbaglia. Uno a zero per la Roma. Le giallorosse non commettono l'errore di lasciare spazio alla Juve, cosa che esporrebbe inevitabilmente il fianco alla reazione delle ragazze di Montemurro: il loro baricentro, pertanto, rimane alto, la Juve fa un po' fatica a ragionare e non riesce a portare pericoli sufficienti alla porta di Lind per tutto il primo tempo. Anzi, è la Roma a sfiorare il raddoppio con Giugliano che al 43' conclude un rapido contropiede con un tiro a incrociare da destra, che costringe Peyraud-Magnin all'intervento in tuffo. C'è da registrare qualcosa, per risollevare una partita che sta diventando davvero complicata.