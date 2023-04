Juventus Women, vittoria in rimonta con la Fiorentina: termina 4-3

La Juventus Women di Joe Montemurro ha battuto la Fiorentina in una partita bellissima terminata 4-3 per la Vecchia Signora.

La JuventusWomen di Montemurro ha battuto la Fiorentinaper 4-3 in rimonta nella poule Scudetto. Ecco la nota: "Immensa. Semplicemente immensa. La Juventus Women vince una partita pazza, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. A Vinovo le bianconere vanno sotto 0-3 contro la Fiorentina, ma grazie a un finale di prima frazione e soprattutto a un secondo tempo fantastico ribaltano il risultato e si impongono 4-3. È una vittoria di importanza capitale. La capolista Roma è in scia e la prossima settimana le prime due della classe si affronteranno in casa delle giallorosse.

LA PARTITA L'inizio di gara è molto equilibrato, con le due squadre che si studiano senza concedere grandi opportunità alle rispettive avversarie. Il primo squillo arriva al 9' con il calcio di punizione di Girelli che viene, però, ben intercettato da Baldi. Al quarto d'ora è il turno di Grosso che ci prova con il sinistro dal limite dell'area e la sua conclusione finisce di poco alta sopra la traversa. Sventata la minaccia, si scuote la Fiorentina che al suo primo vero affondo dell'incontro passa in vantaggio con il colpo di testa di Catena servita da sinistra da Hammarllund, 0-1. La reazione delle bianconere arriva pochi giri di orologio dopo la rete incassata e passa dai piedi di Bonansea che, dopo una bella azione personale viene fermata dall'uscita disperata di Baldi. Il punteggio non vuole cambiare, però, almeno fino al 34' quando un po' a sorpresa arriva la seconda rete delle toscane ed è il più classico dei gol dell'ex. Zamanian, servita da Boquete, piazza il pallone con l'interno destro nell'angolino alla sinistra di Peyraud-Magnin che non ci può arrivare. Sotto 0-2 si complica la partita della Juventus Women che, sette minuti più tardi, si trova addirittura sotto di tre reti. Questa volta a mettere la sua firma sul match è Breitner che sfrutta un'indecisione della difesa bianconera e, di testa, sigla lo 0-3. L'orgoglio della squadra di Joe Montemurro, però, viene fuori nel secondo dei tre minuti di recupero assegnati nel primo tempo con il grande colpo di testa di Girelli sul cross di Caruso, 1-3. Colpo di testa che rimette in carreggiata le bianconere prima dell'intervallo. In avvio di ripresa è ancora la Juventus a essere grande protagonista. Le bianconere sono rientrate in campo con la giusta determinazione e al minuto 54 vanno vicinissime alla seconda marcatura del pomeriggio con un bel sinistro di Bonansea che trova i guanti di Baldi a negarle la gioia del gol. La sensazione, però, è che il 2-3 possa arrivare nel giro di pochi minuti e così accade: al 58' Beerensteyn si mette in proprio e accentrandosi dalla sinistra lascia partire un destro secco che si infila nell'angolo alla destra di Baldi, trovando la decima rete in campionato.

Le bianconere sono in partita e non sembra finita qui. Infatti passano appena quattro minuti e la rimonta è completata dal grandissimo destro da fuori area di Bonansea che, dopo essere andata più volte vicina alla rete, questa volta centra il bersaglio grosso e rimette in piedi una partita che sembrava ampiamente indirizzata dalla parte della Fiorentina. Ancora una volta l'assist è di Caruso. La Juventus ci ha preso gusto e adesso cerca il clamoroso sorpasso. La formazione toscana è visibilmente stordita dopo le due reti segnate dalle bianconere nel giro di quattro minuti e al minuto 67 è il palo a negare la gioia della doppietta a Girelli. L'azione delle padrone di casa è splendida, tutta da prima per liberare Gama sulla destra. Il suo cross è perfetto e pesca al centro dell'area di rigore Cristiana che la piazza, ancora una volta di testa, ma il montante alla sinistra di Baldi salva l'estremo difensore viola. Si entra nella seconda metà del secondo tempo e i ritmi, come è normale che sia, si abbassano. La Fiorentina riesce - apparentemente - a difendersi meglio dagli attacchi delle bianconere e al 78' si affaccia con pericolosità dalle parti di Peyraud-Magnin per la prima volta in questa ripresa: la protagonista è Longo - subentrata dalla panchina - che con una bella conclusione dal limite centra in pieno la traversa. Scongiurato il peggio, la squadra di Mister Montemurro torna a spingere sull'acceleratore. C'è un clamoroso sorpasso nel mirino delle bianconere e il momento di definitiva svolta della gara arriva al minuto 82 con la conclusione mancina di Grosso, da fuori area, che viene deviata e spiazza Baldi, 4-3. Festa grande a Vinovo per un secondo tempo semplicemente perfetto della Juventus Women che, al triplice fischio, può lasciarsi andare in un'esultanza liberatoria".